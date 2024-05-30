Саркози оценил возможность отправки Францией военнослужащих на Украину Саркози заявил, что не может представить конфликт между Россией и Францией

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Николя Саркози

Экс-президент Франции (2007–2012) Николя Саркози в интервью газете Le Figaro высказал серьезные сомнения в вопросе отправки военнослужащих на Украину. Он признался, что не может представить себе открытое военное противостояние между странами, и призвал задуматься о его последствиях.

Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого? — поинтересовался политик.

По словам Саркози, следует срочно задуматься о путях мирного урегулирования конфликта на Украине. Политик посоветовал не ждать, что «кто-то встанет на колени», иначе нужно готовиться к драматическим последствиям. Саркози подчеркнул, что сейчас «мир танцует на краю вулкана».

Экс-президент Франции также предложил Европе научиться вести самостоятельную политику на континенте. Он допустил, что Киев может получить какие-то гарантии безопасности от Евросоюза и НАТО, но выступил против включения Украины в оба союза.

Заявление французского лидера Эммануэля Макрона о разрешении Украине бить по территории России не представляет ничего нового, заявила ранее представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, страны Запада и прежде говорили об этом. Дипломат добавила, что «такие идеи раздаются» то тут, то там. Она уточнила, что «прошитая русофобия» команды американского лидера Джо Байдена «хорошо известна».