Саркози не будет баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году

https://static.news.ru/photo/c68b6b44-7b95-11eb-b24b-96000091f725_660.jpg Николя Саркози Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Globalo Look Press

Экс-президент Франции Николя Саркози не намерен выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2022 году, но планирует участвовать в голосовании. Об это политик рассказал в интервью французской газете Figaro.

Я уже говорил, что не буду кандидатом на президентских выборах, и я верен этому слову. Прокурор сказал, что не требовал лишить меня гражданских прав, и я могу голосовать, — заявил Саркози.

Он добавил, что позже озвучит, за кого отдаст своё голос и почему. Президентские выборы состоятся во Франции в 2022 году.

Ранее Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по так называемому делу о прослушке. Он получил три года, два из которых — условный срок. Саркози неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес необоснованны. По его словам, он никогда не пользовался своим положением и не причастен к коррупционным действиям.

При этом не исключено, что бывший президент будет отбывать наказание не за решёткой, а под домашним арестом, писал NEWS.ru.