Столица Боснии и Герцеговины Сараево возглавила международный рейтинг AQI, в который входят города с самым грязным воздухом в мире.
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Причинами такого загрязнения могут быть автомобильный трафик, использование древесины для отопления части домов в городе, а также отсутствие контроля за выхлопными газами и сертификации энергии.
Ранее NEWS.ru писал, что в главном сталелитейном городе Китая Таншань объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за смога.
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