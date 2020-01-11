https://static.news.ru/photo/8a796ff4-354e-11ea-a4ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Столица Боснии и Герцеговины Сараево возглавила международный рейтинг AQI, в который входят города с самым грязным воздухом в мире.

Об этом сообщает РЕН ТВ . По его данным, в начале января 2020 года индекс качества воздуха в городе составил 236, что оценивается как «очень опасно для здоровья». В Сараево объявлен режим тревоги, его жителям не рекомендуется открывать окна. Городские власти советуют людям носить защитные маски на улице.

Причинами такого загрязнения могут быть автомобильный трафик, использование древесины для отопления части домов в городе, а также отсутствие контроля за выхлопными газами и сертификации энергии.

Ранее NEWS.ru писал, что в главном сталелитейном городе Китая Таншань объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за смога.