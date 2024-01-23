Сантехник сделал страшную находку в ванной 200-летнего коттеджа В Великобритании сантехник нашел более 20 костей в старинном доме клиента

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Сантехник из Великобритании обнаружил более 20 костей в ванной комнате клиента, сообщает издание Plymouth Live. Страшная находка была сделана во время работы в старинном коттедже.

Инцидент произошел в начале января в городе Плимут графства Девон. 36-летний Джонатан Беттс прибыл по вызову в коттедж, построенный более 200 лет назад. Мужчина пытался устранить протечку в ванной комнате и снял половицы, под которыми наткнулся на несколько небольших костей. Сначала сантехник не удивился, так как ранее обнаруживал в домах клиентов разные странные вещи, но запаниковал, когда увидел челюстную кость. Через некоторое время он нашел еще одну челюстную кость.

Я работаю в этой отрасли уже более 20 лет и никогда не видел ничего подобного, — рассказал он.

Мужчина испугался, что это могут быть человеческие останки. Он решил самостоятельно проверить, кому принадлежат кости. Сантехник пообщался с коллегами и ознакомился с информацией в интернете, а затем пришел к выводу, что это свиные кости.

Беттс рассказал о находке владельцу дома, после чего тот попросил вернуть их на место. Он объяснил это тем, что раньше рядом с домом располагалась свиноферма, люди в то время часто закапывали кости животных под домами. Согласно поверьям, это помогает отгонять злых духов.

На пляже в Турции ранее нашли разлагающийся труп без головы и руки. Тело было обнаружено на побережье пятизвездочного отеля в районе Ченгера в Анталье, личность и пол погибшего на данный момент не установлены.