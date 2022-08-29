Sankei: Макрон проигнорирует похороны Абэ в Токио Sankei: Макрон проигнорирует похороны Абэ из-за загруженности

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Его отказ отправиться в Токио связан с загруженностью делами внутри страны, сообщает японское издание Sankei со ссылкой на источники в правительстве Франции.

Париж на траурной церемонии в Японии может представить кто-то из бывших президентов Франции — Николя Саркози или Франсуа Олланд. Государственные похороны Абэ намечены на 27 сентября, они пройдут на арене «Ниппон будокан» в центре Токио в присутствии около 6 тысяч человек.

Уже известно, что США в Токио представят вице-президент Камала Харрис и экс-президент Барак Обама, а Германию — бывший канцлер Ангела Меркель.

Частные похороны Абэ, которого убили в японском городе Нара во время предвыборного митинга, прошли 12 июля, его тело кремировано.

Ранее стало известно, что японский кабмин одобрил выделение $1,8 млн долларов на организацию похорон Синдзо Абэ. Расходы на проведение мероприятия будут полностью покрыты за счет резервных фондов государственного бюджета страны на 2022 финансовый год. В сумму войдут также расходы на обеспечение мер безопасности и услуги синхронного перевода для иностранных гостей.