Санду решила распустить парламент Молдавии

https://static.news.ru/photo/1fb3b014-909a-11eb-98a5-96000091f725_660.jpg Майя Санду Фото: Federico Pestellini via imago-images.de/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду решила распустить парламент страны. Для этого она намерена обратиться в Конституционный суд.

Сегодня я обращусь в КС с запросом констатировать обстоятельства для роспуска парламента. Решение этого вопроса в компетенции КС, — заявила Санду в ходе брифинга с парламентскими фракциями по вопросу утверждения нового правительства.

25 марта в парламенте не утвердили кабмин Игоря Гросу — кандидата от лидера страны — из-за отсутствия кворума. Большинство политиков отказались за него голосовать и вышли из помещения. Они вновь поддержали посла Кишинёва в Москве Владимира Головатюка.

Как писал NEWS.ru, в стране провели социологический опрос, согласно которому Санду оказалась самым популярным политиком республики. Главу государства поддержали 40,4% участников опроса. Экс-президент страны Игорь Додон, возглавляющий Соцпартию, стал вторым в рейтинге популярности (29,9%). На третьем месте оказался лидер партии «Шор» Илан Шор (9,2%), Ренато Усатый, возглавляющий Нашу партию, был в рейтинге на четвёртом месте с 5,4%. В опросе принимали участие 1252 гражданина Молдавии старше 18 лет.