Санду призвала выбрать европейские ценности, а не отношения с Москвой

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos / Eur/Global Look Press

Майя Санду

Для продвижения в Молдавии европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией, заявила в эфире телеканала TV8 президент страны Майя Санду. Она подчеркнула, что необходимо стремиться к демократии и показывать это, в противном случае «это всего лишь разговоры». По словам лидера Молдавии, «недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми».

Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой и со всеми, — сказала политик.

Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении страны в Евросоюз. Правительство Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление этой стране статуса кандидатов на вступление в европейскую организацию. Молдавии были выдвинуты девять условий, которые страна должна выполнить для присоединения к ЕС.

Чтобы стать членом организации, государство должно соблюсти Копенгагенские критерии членства в ЕС, которые были приняты в 1993 году. Они требуют от претендента соблюдения демократических принципов правового государства, свободы и уважения прав человека.

Ранее экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Партии развития и объединения Ион Кику заявил, что пост президента страны должен занимать политически нейтральный кандидат с безупречной репутацией, который будет служить народу, а не иностранцам «с Запада или Востока».