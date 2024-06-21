Молдавия стала на один шаг ближе к вступлению в Евросоюз Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Фото: IMAGO/ARCHEOPIX/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз, следует из сообщения политика в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, диалог начнется 25 июня первой межправительственной конференцией Молдавия — ЕС спустя два года после получения республикой статуса кандидата.

Сегодня я подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз. Молдавия выполнила все рекомендации Европейской комиссии, — написала Санду.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала членам Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией об их приеме в объединение. По словам представителя ЕК Аны Пизонеро, Киев и Кишинев выполнили все условия, чтобы стать частью ЕС.

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу до этого заявил, что Евросоюз, помогая Санду, «растит монстра». Таким образом он прокомментировал новые поправки в закон о государственной измене, направленный против критиков власти. По словам Лунгу, подписав закон, Санду дала себе «мандат на инквизицию», так как критикам правительства грозит тюремный срок.

Молдавский предвыборный блок «Победа» в преддверии референдума о евроинтеграции запустил кампанию по сближению с ЕАЭС. По словам лидера блока, оппозиционного политика Илана Шора, для агитации в республику направятся 50 тысяч человек.