Санду отреагировала на статьи о присоединении Приднестровья к России Санду назвала статьи о присоединении Приднестровья к России пропагандой Москвы

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майя Санду

Материалы о присоединении Приднестровья к России распространяются в молдавских СМИ с подачи Москвы, заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV. По ее словам, Кремль делает это, чтобы запугать молдаван в преддверии выборов.

Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов, — заявила Санду.

В среду, 28 февраля, депутаты Приднестровья приняли решение обратиться к Совету Федерации и Государственной думе России в условиях усиления давления Молдавии. Парламентарии отметили уникальный положительный опыт российских миротворцев на Днестре и статус гаранта в переговорном процессе.

В российском МИД после этого назвали одним из приоритетов защиту интересов жителей Приднестровья. Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, отметили в дипломатическом ведомстве.

Это обращение к России в Бюро по реинтеграции правительства Молдавии назвали пропагандистским. В ведомстве отметили, что ПМР получит выгоду от политики евроинтеграции.

Тем временем заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что в Приднестровье проживает свыше 200 тысяч граждан России, которые могут попасть в тяжелое положение. По его словам, они вправе рассчитывать на помощь России.