Санду назвала условие для успешной кампании на выборах президента Санду призналась, что нуждается в протекции ЕС перед выборами президента

Фото: Reiner Zensen/imago images/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что нуждается в поддержке Евросоюза для сохранения должности в 2024 году, передает ТАСС заявление лидера страны на конференции «Берлинский форум внешней политики». Она отметила, что сложно добиться поддержки демократии, когда экономическая ситуация в стране не совсем хорошая. Она уверена, что этим воспользуются оппоненты на грядущих выборах.

Мы нуждаемся в поддержке со стороны ЕС, расширении доступа молдавской продукции на европейский рынок. Гражданам нашей страны необходимо продемонстрировать продвижение в переговорах по интеграции в ЕС, — сказала Санду.

Ранее Санду заявила, что у ее страны больше нет общих тем для обсуждения с Россией. По ее словам, причиной стало неуважение Москвой интересов молдавских граждан. По ее словам, Москва виновна в сокращении поставок газа в республику и конфликте на Украине. Кроме того, по мнению Санду, Россия пыталась «свергнуть правительство в Кишиневе». Представитель кремля Дмитрий Песков в ответ заявлял, что Санду не учитывает результаты муниципальных выборов в стране, где ее партия не получила поддержку граждан.