Самым сексуальным мужчиной Великобритании признали 64-летнего телеведущего Джереми Кларксон признан самым сексуальным мужчиной Великобритании

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джереми Кларксон

Самым сексуальным мужчиной Британии и Ирландии признан 64-летний журналист Джереми Кларксон, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на опрос британского сайта Illicit Encounters. Телеведущий удостаивается этого титула второй год подряд.

Кларксон и его ферма — это что‑то вроде Ноева ковчега. Мы все знаем о его дерзком характере, но последняя серия его шоу показала, что он может затронуть сердечные струны. И очевидно, его фермерский образ продолжает заставлять сердца биться, — отметила представитель Illicit Encounters Джессика Леони.

По данным портала, Кларксон обошел в рейтинге актеров Тома Холланда и Киллиана Мерфи, набрав по итогам ежегодного опроса 9 из 10 баллов. Сайт Illicit Encounters называет себя лучшим местом «онлайн-знакомств для женатых». В опросе участвовали 2000 женщин, которым предложили оценить 50 кандидатов по 10-бальной шкале.

Ранее 67-летнего американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах. Обвинения против гипнотизера выдвинули 16 женщин. По их словам, это происходило период с 1980-х по 2014 год. Большинство предполагаемых жертв на момент инцидентов были несовершеннолетними.