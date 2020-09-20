Самым богатым немцем стал основатель сетей супермаркетов Шварц

https://static.news.ru/photo/9b85b02a-fb30-11ea-88ec-fa163e074e61_660.jpg Дитер Шварц Фото: Dieter-Schwarz/facebook.com

Первую строчку рейтинга богатейших людей Германии занял владелец торговой сети Lidl и Kaufland Дитер Шварц.

Как отмечает составивший список богатейших немцев Welt am Sonntag, состояние Шварца, который основал успешную сеть супермаркетов Kaufland и сеть дискаунтеров Lidl, оценивается в €41,8 млрд.

При этом оборот группы компаний Schwarz Group составляет €113,3 млрд, а сам холдинг носит звание самой крупной семейной компании.

На втором месте оказалась семья Райман. Ей принадлежат доли в компаниях Jacobs Douwe Egberts и Coty, чьё состояние достигает €21,45 млрд.

На третьей строчке рейтинга расположилась знаменитая семья Вольфганга Порше. Состояние семьи оценивается в €20 млрд.

Как подсчитало издание, суммарно состояние всех богатых семей ФРГ достигает €1,1 трлн. Отмечается также, что пандемия коронавируса не сильно повлияла на их достаток. Их состояние уменьшилось в сравнении с прошлым годом всего на 0,76%.

Как писал NEWS.ru, глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в $179 млрд в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых граждан США по версии журнала Forbes.