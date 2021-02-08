Самый узкий дом Лондона выставили на продажу за рекордную сумму

https://static.news.ru/photo/a20bccd4-6a13-11eb-9157-96000091f725_660.jpg Фото: winkworth.co.uk

Самый узкий дом британской столицы выставлен на продажу. Из-за застройки «стена к стене» это не сразу заметно, но ширина здания — всего 5,5 фута, или чуть более 1,6 метра. Постройка «втиснута» между двумя другими и выделяется на их фоне только синим цветом фасада.

Построенный на рубеже XIX–XX веков особняк расположен в районе Шепердс-Буш. Изначально в нём располагался шляпный магазин, а наверху находились жилые комнаты. В соседних зданиях в ту пору были парикмахерская и кабинет терапевта.

Сейчас пространство внешне непритязательного дома организовано не менее комфортно, чем на дорогой яхте, сказано в описании объекта на сайте агентства недвижимости. В качестве плюсов приводятся старинный паркет, оригинальный декор ванной, собственный внутренний дворик и терраса на крыше.

Жилая площадь выставленного на продажу дома — 96 квадратных метров. На одном этаже расположены кухня и обеденная зона. На другом — кабинет и терраса. Отдельное пространство занимает санузел с ванной и душевой. Особо впечатлительным демонстрируют спальню с кроватью во всю ширину, она занимает верхний этаж.

За владение просят £950 тыс. (€1,1 млн, или чуть меньше 100 млн рублей), сообщает Le Figaro. Это достаточно дорого даже по лондонским меркам. И если дом найдёт своего покупателя, то его стоимость вырастет вдвое с момента предыдущей смены собственника в 2006 году, когда здание было продано за £488,5 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что самый дорогой дом, выставленный на продажу в Самаре, находится на опушке леса в посёлке Мехзавод и стоит 110 млн рублей. С колоннами и балюстрадами, фонтанами и садовыми фигурками он напоминает императорские резиденции в Санкт-Петербурге.