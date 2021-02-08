Самый узкий дом Лондона выставили на продажу за рекордную сумму

Самый узкий дом британской столицы выставлен на продажу. Из-за застройки «стена к стене» это не сразу заметно, но ширина здания — всего 5,5 фута, или чуть более 1,6 метра. Постройка «втиснута» между двумя другими и выделяется на их фоне только синим цветом фасада.
Построенный на рубеже XIX–XX веков особняк расположен в районе Шепердс-Буш. Изначально в нём располагался шляпный магазин, а наверху находились жилые комнаты. В соседних зданиях в ту пору были парикмахерская и кабинет терапевта.
Сейчас пространство внешне непритязательного дома организовано не менее комфортно, чем на дорогой яхте,
Жилая площадь выставленного на продажу дома — 96 квадратных метров. На одном этаже расположены кухня и обеденная зона. На другом — кабинет и терраса. Отдельное пространство занимает санузел с ванной и душевой. Особо впечатлительным демонстрируют спальню с кроватью во всю ширину, она занимает верхний этаж.
За владение просят £950 тыс. (€1,1 млн, или чуть меньше 100 млн рублей),
Ранее NEWS.ru писал, что самый дорогой дом, выставленный на продажу в Самаре, находится на опушке леса в посёлке Мехзавод и стоит 110 млн рублей. С колоннами и балюстрадами, фонтанами и садовыми фигурками он напоминает императорские резиденции в Санкт-Петербурге.