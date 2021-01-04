Самую точную в мире копию статуи Давида Микеланджело изготовят в Италии

https://static.news.ru/photo/b6d25e8c-4e78-11eb-b075-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Bittner Unna/wikipedia.org

В Италии, в Галерее Академии изящных искусств Флоренции приступили к изготовлению самой точной копии знаменитой статуи Давида работы Микеланджело, которая станет главным символом страны на Всемирной выставке Expo, которая откроется в Дубае 1 октября.

По мнению директора музея Цецилии Холлберг, это произведение на сегодняшний день всё ещё очень актуально. Фигура Давида, бесстрашно идущего на бой «с гигантом Голиафом в борьбе за правое дело», является олицетворением мужества и надежды. А это, как заявила эксперт, «то, в чём все мы очень нуждаемся в эти трудные времена».

Что касается копии Давида, которая поедет на Всемирную выставку в Дубай, надеюсь, она станет не только отражением исключительного мастерства Микеланджело, но и символом человеческого гения, а также предвестником лучшего будущего, — сказала она в беседе с РИА Новости.

Ожидается, что копию статуи установят в восьмиугольном Театре Памяти в центре итальянского павильона на Expo. Увидеть статую можно будет практически со всех возможных ракурсов благодаря лестницам, которые будут подниматься на разную высоту здания. На стенах Театра будут проецироваться видео, повествующие о красоте итальянской природы, мастерстве и таланте итальянских художников, ремесленников, инженеров и учёных.

Оригинал статуи, созданной Микеланджело из огромной глыбы каррарского мрамора, отправить на выставку невозможно. Для того чтобы гости Expo смогли увидеть это произведение, в Италии намерены создать самую точную в мире копию.

За 500 лет статуя ничуть не утратила своей притягательной силы, недаром ежегодно миллионы людей со всего света приезжают к нам, чтобы собственными глазами увидеть этот шедевр, — поделилась Холлберг.

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