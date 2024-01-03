Самую роскошную улицу Праги перекрыли из-за подозрительного предмета Полиция перекрыла Парижскую улицу в Праге из-за подозрительного предмета

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Праге правоохранители перекрыли расположенную в центре города Парижскую улицу, которая считается самой роскошной и дорогой авеню из-за высокой концентрации модных бутиков. Как сообщила пресс-служба полиции в Twitter (X), перед одним из магазинов обнаружили подозрительный предмет.

Сейчас частично закрыта Парижская улица. Причина — находка оставленного ручного багажа перед одним из магазинов. Ждем приезда пиротехника со специально обученной собакой, — говорится в сообщении.

Полиция эвакуировала жителей домов, находящихся вблизи от этого места. Позднее правоохранители сообщили, что не обнаружили взрывного устройства после обследования предмета.

Ранее пражская полиция задержала в центре города двух мужчин, один из которых угрожал похожим на гранату предметом. Правоохранители перекрыли движение для пешеходов и транспорта на месте инцидента. Саперы обследовали объект и заявили, что речь шла о муляже гранаты. Известно, что мужчины являются иностранными гражданами.

Также сообщалось, что студент Карлова университета в Праге устроил стрельбу на площади Яна Палаха. В результате трагедии погибли 15 человек, включая нападавшего. Случившееся считается крупнейшим массовым убийством на территории Чехии с применением огнестрельного оружия.