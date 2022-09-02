«Самоуничтожение»: в Германии осудили идею демонтажа «Северного потока — 2» Немецкая партия «Альтернатива для Германии» осудила идею демонтажа «Северного потока — 2»

Фото: gazprom.ru

Немецкая оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковала предложение Свободной демократической партии (СвДП) демонтировать «Северный поток 2». Политики назвали идею «режимом самоуничтожения», который противоречит интересам граждан Германии. Оппозиция также напомнила про позицию некоторых депутатов СвДП, которые выступали ранее за запуск «Северного потока — 2», пишет РИА Новости.

Страна, которая разрушает ценную и жизненно важную инфраструктуру, находится в режиме самоуничтожения. Движущей силой этого является СвДП, — заявил лидер АдГ Тино Крупалла.

Он добавил, что оппозиция выступает за запуск «Северного потока — 2» вместо дополнительных сборов за потребление газа.

Немецкая оппозиция ранее потребовала отправить главу МИД ФРГ Анналену Бербок в отставку после ее заявления по Украине, которую, по словам министра, следует поддерживать вопреки мнению немцев. Сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель на своей странице в Twitter заявила, что глава ведомства плюет на интересы граждан.

Оппозиционер добавила, что нужен министр, который выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной. Представитель Левой партии Севим Дагделен назвала слова Бербок «демонстративным героизмом» и добавила, что министр проявила неуважение к мнению немцев и дипломатии в целом.