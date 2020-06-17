Европа

Самолёт упал на дорогу в Одессе

13:31, 17 июня 2020
Фото: od.npu.gov.ua

Легкомоторный самолёт потерпел аварию в Одессе. Согласно предварительным данным, пострадали два человека.

Инцидент произошёл в Малиновском районе. Самолёт упал на Овидопольскую дорогу.   

На месте происшествия работает полиция. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает сайт grad.ua.

Ранее NEWS.ru писал, что аналогичный случай произошёл в Рязанской области. Там разбился  лёгкий двухместный многоцелевой самолёт «Бекас». В результате погиб один человек – пилот. На земле никто не пострадал, поскольку самолёт упал вдали от жилых домов.

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