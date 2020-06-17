Самолёт упал на дорогу в Одессе

Фото: od.npu.gov.ua

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал, что здание бывшего Центрального комитета Компартии Латвийской ССР в Риге снесут. Сейчас в нём находится офисный центр «Всемирный торговый центр».

На месте строения хотят возвести национальный концертный зал, передаёт BNS. Как рассказали в местном Минкульте, такое решение предложил руководитель ведомства Наурис Пунтулис. Он уверен, что это историческое действие придаст мощный...