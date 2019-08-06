https://static.news.ru/photo/d2feac22-b84d-11e9-9ec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Самолёт, на борту которого находилась тур-команда американской певицы Pink, загорелся при посадке в аэропорту Дании.

Инцидент произошёл в городе Тирструп. Воздушное судно совершало рейс из Осло, где накануне прошёл концерт артистки. Всего на борту было десять человек, однако самой исполнительницы там не было.

Представитель компании — организатора концерта Клаус Висбю сообщил, что никто не пострадал, поэтому очередное выступление певицы не отменят, сообщает издание DR .

Как ранее писал News.ru, самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Прагу, экстренно вернулся в российскую столицу. Причиной стал пожар в багажном отсеке лайнера.