Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Самолёт, на борту которого находилась тур-команда американской певицы Pink, загорелся при посадке в аэропорту Дании.

Инцидент произошёл в городе Тирструп. Воздушное судно совершало рейс из Осло, где накануне прошёл концерт артистки. Всего на борту было десять человек, однако самой исполнительницы там не было.

Представитель компании — организатора концерта Клаус Висбю сообщил, что никто не пострадал, поэтому очередное выступление певицы не отменят, сообщает издание DR.

Как ранее писал News.ru, самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Прагу, экстренно вернулся в российскую столицу. Причиной стал пожар в багажном отсеке лайнера.

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