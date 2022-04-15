Самолёт потерпел крушение в Финляндии

В Финляндии произошло крушение небольшого самолёта. В результате погиб пилот. ЧП произошло в районе города Ювяскуля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную службу Центральной Финляндии.

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту Тиккакоски в Ювяскюля. Пилот самолета был найден погибшим, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, сигнал о происшествии поступил спасателям в 20:34 по местному времени (сопадает с московским). Кроме пилота. других людей на борту не было.

Полиция занимается расследованием инцидента. Подробности происшествия выясняются.

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