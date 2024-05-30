Швеция заявила о намерении передать Киеву два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C (ASC 890). Эти машины оснащены неподвижным радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, позволяющим отслеживать корабли, самолеты и ракеты на дальности до 400 км. В отличие от радаров кругового обзора (в форме блина) неподвижные радары имеют «мертвую зону» обзора прямо по курсу самолета и с хвостового направления, зато они легче и компактнее, что позволяет ставить их на малоразмерные самолеты.