Самолет британского министра остался без навигации под Калининградом Times: навигацию самолета главы МО Великобритании заглушили под Калининградом

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грант Шэппс

Самолет Dassault 900LX, на котором министр обороны Великобритании Грант Шэппс возвращался из Польши, остался без спутниковой навигации под Калининградом, пишет The Times. Сигнал был заглушен российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнили в издании.

Навигация воздушного судна вышла из строя на 30 минут. В этот момент самолет пролетал у берегов Калининградской области, добавили журналисты.

Пилотам пришлось применить альтернативные методы для определения местоположения борта. По данным авторов статьи, Шэппса и других пассажиров заверили, что инцидент никак не угрожал безопасности полета. Глава Минобороны Великобритании возвращался из Польши, где он наблюдал за учениями Steadfast Defender-24.

Ранее стало известно, что самолет президента Польши Анджея Дуды, на котором глава государства должен был лететь из Соединенных Штатов, оказался неисправен. Вместо правительственного Boeing польскому лидеру пришлось возвращаться на запасном лайнере. В президентском воздушном судне вышла из строя бортовая система наблюдения за экипажем. Неисправный самолет вернется в Польшу, но уже без пассажиров на борту. Несмотря на поломку, планы Дуды пока не поменялись.