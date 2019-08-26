https://static.news.ru/photo/f2da40fa-c825-11e9-aa59-fa163e074e61_660.jpg Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвящённый урегулированию кризиса на Украине.

Проведём встречу на уровне глав государств и правительств в «нормандском формате» в сентябре, — цитирует ТАСС главу государства. Заявление Макрон сделал на итоговой пресс- конференции саммита G7 в Биаррице.

Он не назвал конкретные даты проведения саммита, однако уточнил, что обсудил вопрос с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для подготовки нормандского саммита — выполнение предыдущих договорённостей.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.