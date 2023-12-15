Саммит ЕС приветствовал непринятый 12-й пакет антироссийских санкций ТАСС: саммит ЕС по ошибке приветствовал непринятый 12-й пакет санкций против РФ

Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза в итоговой декларации саммита по ошибке «приветствуют принятие 12-го пакета санкций» против России, который официально еще не утвержден, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что ошибку заметили многие журналисты, ознакомившиеся с документом.

Евросовет приветствует принятие 12-го пакета санкций, — подчеркивается в декларации.

Подобную ошибку агентство объяснило тем, что перед саммитом предполагалось закончить с утверждением санкций, а итоговую декларацию мероприятия заранее готовили службы Евросовета. На просьбу журналистов прокомментировать появление данной фразы в документе, высокопоставленный представитель ЕС заявил, что хотя новый пакет рестрикций формально не принят, речь идет о приветствии политического решения. При этом в декларации нет ни слова ни о каком политическом решении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседания, где проходил саммит ЕС, когда принималось решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество. Политик позже написал в соцсетях, что решение о начале переговоров с Киевом считает плохим. Свой уход из зала он объяснил нежеланием участвовать в принятии решения. При этом начало переговоров о приеме в ЕС не обещает Украине их успешного завершения.