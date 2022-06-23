Саммит ЕС готов дать Грузии статус кандидата на определенных условиях Глава Евросовета Мишель: ЕС готов дать Грузии статус кандидата после выполнения условий

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Саммит глав государств Евросоюза готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС, но только после выполнения ею ряда условий. Об этом сообщил в своём Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее статус кандидатов предоставили Украине и Молдавии.

Евросовет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены оставшиеся приоритеты, — написал Мишель.

Ранее Мишель сообщил, что саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. Накануне депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.

При этом сообщалось, что представители ЕС понимают необходимость выполнения этими странами определённых шагов и реформ.

Что касается Грузии, то ей для получения статуса кандидата необходимо, согласно рекомендации Еврокомиссии, выполнить определённые условия. Какие именно это условия, не называется.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter назвал уникальным и историческим моментом предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Глава государства поблагодарил лидеров Европы за это решение. В комментариях к посту украинские пользователи обрадовались такому решению и выразили свою благодарность украинскому лидеру.