Британцев возмутила ложь Зеленского об обстреле Запорожской АЭС Читатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстреле Запорожской АЭС

Фото: ТАСС

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали материал издания и президента Украины Владимира Зеленского за обвинения России в обстрелах Запорожской АЭС. Один из пользователей призвал прекратить врать, написав, что ЗАЭС контролируется ВС РФ, а прилетевшие туда снаряды — украинские.

Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты — украинские, — написал читатель с ником Hurbat Grabtor.

Susan Green также убежден, что украинская сторона обстреляла АЭС. Он предложил прекратить снабжать Украину оружием и передавать Зеленскому деньги.

Это украинцы ведут огонь по АЭС. Надо прекратить поставки оружия, передачу денег и разведывательной информации Зеленскому, — написал пользователь.

Другой читатель, Able_Archer_44 написал, что ему приятно видеть недоверие пользователей к словам Зеленского и самой статье.

АЭС под контролем России, и тем не менее русские бьют по ней ракетами. Мы должны верить, что русские сами себя обстреливают? — резюмировали пользователи.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает факт обстрела украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС, по его словам, это было совершено якобы российскими военными.

Военно-гражданская администрация Энергодара накануне сообщила, что в ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по территории АЭС. Отмечается, что обломки запущенной ракеты приземлились в 400 метрах от главного энергоблока.

В Минобороны РФ позднее охарактеризовали обстрел Запорожской АЭС из РСЗО как акт ядерного терроризма для создания гуманитарной катастрофы. Там подчеркнули, что артиллерийский обстрел был совершен украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища.