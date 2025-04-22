Дания захотела отправить наемников на Украину для одной цели Fria Tider: Дания захотела отправить наемников на Украину для изучения конфликта

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Дания хочет отправить наемников на Украину для изучения «современного конфликта» с задействованием БПЛА, передает Fria Tider со ссылкой на главнокомандующего сухопутными войсками страны Петера Бойсена. По его словам, государство планирует направить несколько команд, однако они не будут принимать активного участия в противостоянии с Россией.

Мы отправляем несколько команд, чтобы посмотреть, что пришлось пережить украинцам на месте, — объяснил он.

Соответствующую поездку можно назвать двухнедельным курсом, который может стартовать уже летом, отметил Бойсен. К настоящему времени точное число наемников, которых хотят отправить на украинские территории, неизвестно.

Как указал источник в российских силовых структурах, находящиеся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области разговаривали по рации на английском и испанском языках. Однако тел наемников при этом там обнаружено не было — не исключено, что их сожгли или обезобразили.

Ранее в Сети появилась видеозапись засады, которую устроили российские военнослужащие на иностранных наемников. На кадрах можно увидеть, как противник пытается отбиться от атаки. Где именно были сделаны кадры, неизвестно.