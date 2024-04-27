«Самая странная атака». «Кинжалы» летят по всей Украине: что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» пишет, что Военно-морской флот России в ночь на 27 апреля наносит удары по Украине. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. СМИ республики называют атаку странной и нетипичной для российской армии. Что об этом известно, какая обстановка на Украине?

Что известно о возможной атаке

Канал пишет, что ракеты летят к разным целям в нескольких областях Украины, воздушная тревога звучит по всей стране. Украинские ресурсы пишут, что «странные ракеты странно меняют направление».

«В небо поднялись МиГ-31К: угроза пусков гиперзвуковых „Кинжалов“, предупреждают они. Ракета в сторону Бурштына Ивано-Франковской области, две ракеты в Винницкой области, курс юго-западный. Угроза по ракетам: Винницкая, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области», — передавали военкоры.

Спустя некоторое время канал заявил, что МиГ-31 все же выпустили гиперзвуковые «Кинжалы». В то же время, по информации журналистов, крылатые ракеты «постоянно меняют курс, неся хаос».

«Странная воздушная обстановка сегодня. Нетипичная для русских ракетная атака», — отмечают ресурсы противника.

Кроме того, согласно украинским СМИ, ракеты, запущенные из Черкасской области, направлены в сторону Киевской, а из Хмельницкой области — на запад, также в небо поднялись стратегические ракетоносцы Ту-95. Ракеты продолжают полет к целям в разных областях.

«Кинжалы курсом на Центр Украины. Кинжалы идут через Хмельницкую область. Кинжалы уже в Тернопольской. Кинжал в Ивано-Франковской области. Скоростная цель в Винницкой области. Скоростная цель в Житомирской области курсом на Запад. В Хмельницкой области цель на юге области. Скорость 1100 км/ч. Курсом на Запад. Вероятно, крылатая ракета.2 ракеты на юге Хмельницкой области курсом западным», — сообщает канал.

Украинская газета «Страна» пишет, что, по сведениям мониторинговых пабликов, подтверждены вылеты нескольких бортов Ту-95мс с Оленьи. «Сообщается, что в случае пуска ими ракет эти ракеты могут достигнуть Украины в промежутке между 03:40 и 5:30», — отмечает издание.

Где произошли взрывы на Украине

Взрывы произошли в четырех областях на западе Украины, сообщает ТАСС.

«По данным украинского „24-го канала“, взрыв прогремел в Ивано-Франковской области. Телеканал „Freeдом“ сообщил о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях. Согласно сведениям издания „Страна“, взрывы произошли также в Тернопольской области», — пишет агентство.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале также сообщил о взрывах в городе.

«Уже несколько взрывов», — говорится в сообщении.

В то же время Польша подняла в воздух военные самолеты в связи с наблюдающейся, по ее утверждению, активностью российской дальней авиации.

«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этим вечером наблюдается усиленная активность [дальней авиации] Российской Федерации», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, размещенном на его странице в Twitter (X).

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