«Самая эффективная спецоперация»: Кадыров о взятии Золотого Кадыров заявил, что операция по взятию Золотого войдет в военные учебники

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Операция по взятию украинских населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация «в плане военной экономики», написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что военнослужащие ВСУ побросали все иностранное оружие при отступлении. Кадры захваченного вооружения Кадыров прикрепил к опубликованному тексту.

Практически каждый окоп завален гранатами, патронами и другими запасами, которые можно смело использовать для дальнейшего продвижения наших войск, — написал Кадыров.

Ранее 24 июня военные ЛНР водрузили государственные флаги республики и России перед зданием городской администрации в освобожденном городе Горский. Украинская сторона сообщила об отходе своих подразделений из Горского и Золотого.

Ранее источник, близкий к Народной милиции ЛНР, рассказал, что за последние два дня украинская армия потеряла более тысячи человек убитыми в районе Лисичанска, а также в котле у населённых пунктов Горское и Золотое. Еще около 800 военнослужащих ВСУ сдались в плен.