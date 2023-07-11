Салливан ответил на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО Салливан заявил, что расписания сроков вступления Украины в НАТО не существует

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

Расписания сроков вступления Украины в НАТО не существует, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга в Вильнюсе. При этом он отметил, что 11 июля союзники альянса пошлют позитивный сигнал по поводу пути страны к будущему присоединению к блоку, передает РИА Новости.

Я думаю, то, что будет представлено в коммюнике в Вильнюсе, будет чем-то, что Украина сможет воспринять в качестве позитивного сигнала в вопросе о ее дальнейшем пути в сторону членства в НАТО, — сказал Салливан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уже де-факто находится в НАТО. Он отметил, что па саммите же в Вильнюсе Киев ожидает четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в Альянсе. Зеленский добавил, что Киев старается сделать так, чтобы алгоритм получения им членства в НАТО оказался максимально ясным и быстрым.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступлению в НАТО. По его мнению, данный вариант должен стать промежуточным между нынешним положением вещей и моментом вступления в международную организацию.