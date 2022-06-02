Sabah раскрыла детали стамбульских переговоров Sabah: на переговорах в Стамбуле могут согласовать вывоз зерна с Украины

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На переговорах в Стамбуле может быть согласован безопасный коридор для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины по морю, пишет газета Sabah. Главным препятствием для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов являются установленные Украиной мины.

Сообщается, что Киев готов обезвредить установленные ранее мины за две недели, но требует от других стран взять на себя обязательство не допускать захода российских кораблей в порты. Россия же требует снятия санкций в области страхования российских судов и возобновления их обслуживания в международных портах.

При этом издание отмечает, что обе стороны готовы к компромиссу и обсуждению технических деталей.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова помочь в сопровождении судов с зерном в международные воды, если Украина начнёт разминирование портов и займётся вопросом обеспечения условий для безопасной навигации. Он подчеркнул, что Россия не чинит препятствий к выходу судов в море.

30 мая президент России Владимир Путин указал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия готова содействовать беспрепятственному вывозу зерновых культур, которые в данный момент заблокированы в портах Украины. Глава государства добавил, что Москва готова экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукции в существенном объеме в случае отмены антироссийских санкций.