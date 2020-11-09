Саакашвили заявил о желании вернуться на свой огород в Грузии

https://static.news.ru/photo/fbcc02a0-2320-11eb-967b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: SaakashviliMikheil/facebook.com

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться на родину, если грузинская оппозиция пригласит его, однако он не имеет желания занимать высокопоставленные должности, а хочет заняться своим огородом.

Об этом бывший глава государства сказал в ходе видеообращения в своём Facebook. По его словам, в случае если оппозиция в Грузии победит и предложит ему занять высокопоставленный пост, он откажется.

Я хочу быть свободным гражданином своей свободной страны. Хочу вернуться к себе на огород, — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что тяжело переживает отсутствие возможности вернуться на родину на протяжении восьми лет. Экс-президент заявил, что свыкнуться с этим не сможет никогда. По его словам, в Грузию он готов прилететь вместе с представителями международных СМИ, передаёт РИА Новости.

В Грузии оппозиционные партии проводят совместные акции протеста, требуя назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность итогов выборов 31 октября.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 8 ноября несколько тысяч человек собрались у здания грузинского парламента в Тбилиси на акцию протеста. Манифестанты недовольны результатами выборов в законодательный орган.