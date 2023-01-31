Состояние Саакашвили резко ухудшилось Член Единого нацдвижения Чиладзе: Саакашвили перевели в реанимацию в критическом состоянии

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из палаты в реанимацию в критическом состоянии, заявил член основанной им оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе. По его словам, которые приводит РИА Новости, о самочувствии экс-главы государства сообщил его личный врач.

Состояние здоровья [бывшего] президента [Саакашвили] на критическом уровне, для сохранения его жизни важно, чтобы он был переведен в реанимационное отделение. В эти минуты готовится реанимационная палата, — сообщил Чиладзе.

Ранее врачи Саакашвили рассказали, что вылечить бывшего президента Грузии уже практически невозможно. По их словам, в последнее время Саакашвили сильно похудел, потеряв 42 килограмма, у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия. Текущее же лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили. Если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.

Саакашвили ранее обратился к зарубежным СМИ с просьбой расследовать его отравление. Он уточнил, что лаборатория в США и известный токсиколог Нью-Йорка доказали факт отравления. Политик также попросил расследовать подозрительные связи Грузии с Россией.