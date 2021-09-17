Саакашвили назвал пользу «Северного потока — 2» для Украины

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Газопровод «Северный поток — 2» в отдалённой перспективе может оказаться полезным для Украины. Объект научит страну экономить газ, добывать свой собственный и в итоге превратит в экспортёра топлива. Об этом в интервью польскому порталу Energetyka24 заявил глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Как полагает Саакашвили, в краткосрочной перспективе российский трубопровод представляется для Украины «очень опасной штукой», поскольку в случае «нападения» Москвы на Киев страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Украину.

Иное дело — долгосрочная перспектива. И в этом случае существование газопровода может принести стране выгоду.

У Украины достаточно собственного газа... Это хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить, — сказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии также предположил, что в результате Украина может стать экспортёром газа и продавать его другим странам.

Мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы, — резюмировал Саакашвили.

Ранее Михаил Саакашвили назвал два сценария вторжения России на Украину.