Саакашвили назвал «молодцом» генпрокурора Украины за дело против Порошенко

https://static.news.ru/photo/53eeff30-ace5-11ea-b85f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: SaakashviliMikheil /facebook.com

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили положительно отрегировал на новость о том, что против экс-президента Петра Порошенко возбуждено уголовное дело. Он похвалил генерального прокурора Украины, назвав его «молодцом».

Ранее глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что доказать вину экс-лидера страны Петра Порошенко по делу о назначении бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко просто.

Генеральная прокуратура нашла наконец в себе силы, новый генпрокурор реально оказалась молодцом и возбудила дело по Порошенко. На первый взгляд может показаться, что не понятно, кого там назначили замом с согласования, и вроде не понятно, стоит ли за это сажать, но надо понимать, кто такой Семочко. Он — бандит, — отметил экс-президент Грузии в эфире телеканала «Украина 24».

Он обвинил Порошенко в том, что его состояние увеличилось вдвое за время президентства. При этом обычные украинцы стали беднее на 30%.

Порошенко обвиняют в том, что он путём издания преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу СВР — к превышению им власти и служебных полномочий при назначении Семочко, сообщил офис генпрокурора на странице в Facebook.

Сергей Семочко был назначен первым заместителем главы СВР в 2018 году. Он был уволен с этой должности год спустя.

Как писал NEWS.ru, украинские следователи готовят ходатайство об аресте бывшего президента страны Петра Порошенко по обвинению в принуждении руководителя СВР к превышению должностных полномочий при назначении на должность своего заместителя Сергея Семочко.