Саакашвили назвал два сценария вторжения России на Украину

Глава исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не исключил того, что Россия может напасть на Украину. По его словам, существует два варианта вероятной «агрессии», сообщает телеканал «Украина 24».

У них есть один план — консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ. После захвата на острове Змеиный размещаешь средства ПВО — С-400, которым полностью вторгаешься в систему ПВО НАТО. Потом начинаешь душить Одесский, Южный, Черноморский порты морской блокадой, точно так же, как они задушили Мариупольский порт, — заявил политик.

Второй сценарий Саакашвили назвал «более реалистичным». По его мнению, российская армия может высадиться на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев. Это может произойти в сентябре, после завершения учений НАТО. Он подчеркнул, что от успеха этой операции будет зависеть дальнейшее наступление на Украину.

Бывший грузинский президент сообщил о наращивании российских сил вокруг страны. По его мнению, произошедшее не может быть обычным военным манёвром, поскольку «это большие силы, возможности и средства». Саакашвили добавил, что «просто так большие деньги никто не выкидывает».

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru заявил, что если Украина будет втянута в войну с Россией, то она будет, безусловно, разгромлена. Эксперт отметил, что в том случае, если НАТО в этом конфликте будет напрямую поддерживать Украину, то это будет означать нападение на Россию. Коротченко добавил, что Москва не хочет войны. Российские власти предупредили, что вторжение украинской армии в Донбасс автоматически приведёт к военному реагированию России на украинское вторжение, добавил специалист.