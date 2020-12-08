S7 начнёт полёты между Веной и Москвой с 27 декабря

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Авиакомпания S7 Airlines c 27 декабря 2020 года начнёт выполнять рейсы из Вены в Москву и обратно на еженедельной основе по воскресеньям.

Планируется два рейса: S7 3568 Вена (10:10 по местному времени) — Москва (15:00 по местному времени) и S7 3567 Москва (08:15 по местному времени) — Вена (09:20 по местному времени).

Приобрести авиабилеты на рейсы из Европы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов, — сообщили ТАСС в S7.

Перелёт на рейсах из Москвы в Европу сейчас разрешён только гражданам страны назначения, стран ЕС и Шенгенского соглашения, а также тем, кто имеет там вид на жительство. Отдельные изменения в правила въезда с 17 октября предусматривают целый ряд исключений для граждан третьих стран. Въехать на австрийскую территорию, в том числе из России, можно с рабочей поездкой, в медицинских целях, для обучения, имея соответствующие документы с разрешением на пребывание.

В Австрии с 19 декабря по 10 января будет действовать правило обязательной 10-дневной самоизоляции для приезжих из стран, в которых в течение 14 дней уровень заболеваемости составляет более 100 человек на 100 тыс. жителей. Покинуть карантин можно будет через пять дней изоляции при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Авиакомпания Austrian Airlines возобновила авиасообщение между Австрией и Россией 29 октября. Рейсы между Веной и Москвой выполняются дважды в неделю по понедельникам и четвергам.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. Кроме того, кабмин с 30 марта поручил закрыть и движение через границы РФ по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. Первыми странами, с которыми было восстановлено международное авиасообщение, стали Турция, Великобритания и Танзания.

Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк заявил, что полное открытие границ по всему миру может случиться только к середине 2021 года, писал NEWS.ru.