«С упорством маньяка»: военный эксперт об атаках ВСУ Военный эксперт Леонков: ВСУ атакуют линию фронта «с упорством маньяка» и теряют много людей

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что уничтожение на Купянском направлении 160 солдат ВСУ — это обычное событие. Он уточнил, что такого рода результаты происходят по всей линии фронта, ВСУ атакуют линию боевого соприкосновения «с упорством маньяка» и поэтому теряют много бойцов. По словам специалиста, основная тактика, которую сейчас пытается реализовать украинская армия, — это найти возможную брешь в обороне Вооруженных сил России, пишет Pravda.Ru.

Просто потери говорят о том, что противник по-прежнему с упорством маньяка штурмует линию боевого соприкосновения, пытаясь её проломить и добиться каких-то тактических успехов. Ему это не удаётся, — заявил специалист.

Леонков уточнил, что для атак ВСУ используют отдельные ротные тактические группы и отдельные батальоны тактических групп. Однако ВС России перешли в позиционную и манёвренную оборону по всей линии фронта, из-за чего такие атаки пресекаются и противник несёт существенные потери, заключил эксперт.

16 октября Минобороны сообщило, что российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на Купянском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях. Было уничтожено более 600 украинских военных, танки, бронемашины и орудия полевой артиллерии.

Ранее представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что ВС России продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали суммарно порядка 300 солдат ВСУ на Купянском, Лисичанском и Николаево-Криворожском направлениях.