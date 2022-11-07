«С себя начните!»: Захарова ответила Чехии на слова о спецтрибунале над РФ Захарова предложила Западу начать правосудие с себя в ответ на призыв о трибунале над РФ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Чехии создать спецтрибунал над руководством России за «военные преступления» на Украине. Дипломат в своем Telegram-канале посоветовала Западу начать правосудие с себя.

Захарова припомнила западным странам Ирак и Сербию, которые уже испытали на себе западное «правосудие».

Чехия выступила за создание спецтрибунала над руководством России за совершенные на Украине военные преступления, — глава МИД Ян Липавский. С себя начните. Ирак с остатками Ливии оценят деятельное раскаяние Запада. И Сербия, кстати, тоже. Неприкасаемые, когда планируете над собой свершить правосудие? — написала официальный представитель МИД.

Ранее в Чехии парламентский комитет по иностранным делам согласовал резолюцию, согласно которой «российский режим» признается террористическим. За принятие документа проголосовало 12 депутатов из 14. По их мнению, обстрелы объектов энергоинфраструктуры Украины создают опасность для мирных жителей.