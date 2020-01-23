С 2001 года численность жителей Украины сократилась на 11,45 млн человек.
Об этом сообщил министр кабинета министров страны Дмитрий Дубилет в ходе презентации пробной переписи населения. По его словам, на сегодняшний день численность населения Украины составляет 37 млн человек.
Три метода дали приблизительно одинаковый результат – 37,289 миллиона человек на территории Украины, — заявил он.
Министр отметил, что эта цифра не включает людей, которые «постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях», передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что Государственная служба статистики Украины (Госстат) сообщила об уменьшении населения республики на 212,5 тысячи человек за период с января по октябрь 2019 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен