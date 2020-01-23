https://static.news.ru/photo/3d22fe58-365e-11ea-8665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С 2001 года численность жителей Украины сократилась на 11,45 млн человек.

Об этом сообщил министр кабинета министров страны Дмитрий Дубилет в ходе презентации пробной переписи населения. По его словам, на сегодняшний день численность населения Украины составляет 37 млн человек.

Три метода дали приблизительно одинаковый результат – 37,289 миллиона человек на территории Украины, — заявил он.

Министр отметил, что эта цифра не включает людей, которые «постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях», передаёт РИА Новости . Предыдущая перепись населения проводилась в стране в 2001 году. Тогда на Украине проживали 48,45 млн человек. Следующая перепись состоится в конце 2020 года. Власти планируют использовать для этого данные SIM-карт, что позволит сэкономить $83-124 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Государственная служба статистики Украины (Госстат) сообщила об уменьшении населения республики на 212,5 тысячи человек за период с января по октябрь 2019 года.