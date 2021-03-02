С Меркель снимают корону: в Германии назревает бунт регионов

Главы федеральных земель Германии начинают снимать коронавирусные ограничения, несмотря на требования канцлера Ангелы Меркель. По мнению премьер-министров регионов, она поставила перед ними невыполнимые требования, а недовольство немцев растянувшимся локдауном тем временем достигает точки кипения, особенно на фоне отставания по темпам вакцинации.

В среду, 3 марта, должно состояться совещание глав земельных правительств и канцлера, на котором будет решено, продлевать ли ограничительные меры. Локдаун в Германии длится с ноября и истекает 7 марта. Ранее Ангела Меркель подчёркивала, что отменить его можно будет только тогда, когда ежедневная заболеваемость в стране опустится до уровня 35 инфицированных на 100 тысяч человек.

Однако к началу марта стало понятно, что желанных цифр Германии достичь не удастся. В Баварии ежедневный прирост составляет 66 человек на 100 тысяч, в Баден-Вюртемберге — 52, в Саксонии-Анхальте — 92. При этом, не дожидаясь 7 марта, главы региональных правительств начали отменять ограничения. В Баварии открылись парикмахерские, маникюрные салоны и часть непродовольственных магазинов, в Баден-Вюртемберге к ним добавились садовые и цветочные лавки, в Рейнланде-Пфальце посещать магазины и библиотеки можно по предварительной записи, а в Саксонии-Анхальде возобновили занятия автомобильные и спортивные школы.

«Мы не открыты, просто проветриваем. Спасибо» Antonio Pisacreta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Берлина Михаэль Мюллер на днях заявил, что начнёт «открывать» город при значении 50 новых заболевших на 100 тысяч в день. Меркель встречает неповиновение даже со стороны членов собственной партии ХДС. Так, премьер-министр Гессена Фолькер Буфье, который до сих пор поддерживал канцлера, недавно представил свой план отмены карантина, разрешающий пикники на открытом воздухе и более свободную розничную торговлю.

Главы регионов стремятся перехватить повестку у Меркель, потому что недовольство простых немцев для них гораздо опасней, чем для бундесканцлерин. Нынешняя глава правительства не собирается избираться на новый срок и может не беспокоиться о рейтингах. Но премьер-министры федеральных земель хотят остаться в политике надолго, поэтому чутко реагируют на настроения избирателей.

Издание Focus замечает , что если главам федеральных земель удастся защитить снятие ограничений, это будет означать «крах Меркель», которая всё меньше и меньше контролирует ситуацию.

Ещё один очевидный провал канцлерин — медленные темпы вакцинации от коронавируса; именно они не позволяют отменить ограничения. На данный момент в стране получили хотя бы одну дозу прививки 5,7 млн человек, или 4,5% населения. Для сравнения: в США вакцинированы уже 14% жителей. Проблема не в том, что в Германии не хватает вакцин, а в том, что она не смогла выстроить эффективную систему их распределения, отмечает Politico. Из имеющихся у страны доз прививки она использовала только 68%, в то время как для США эта цифра составляет 75%.

Jochen Eckel via www.imago-images.de/Global Look Press

Кроме того, часть немцев просто не хочет использовать препарат AstraZeneca, один из трёх, одобренных для использования в Евросоюзе. Немцев беспокоит информация о том, что его нельзя применять людям пожилого возраста, а также противоречивые данные об эффективности, хотя производитель утверждает, что его разработка абсолютно безопасна. В результате власти страны всё чаще говорят о том, чтобы разрешить вакцинирование AstraZeneca всем желающим, а не только группам риска. Иначе закупленные дозы препарата пропадут.

Программа приоритетного вакцинирования дефектна и должна быть отменена как можно быстрее, — заявил по этому поводу премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман. — Мы не можем позволить себе «простаивание» вакцин, потому что те, кто имеет право их получить, отказываются.

Против немецкой программы вакцинации играет и чрезмерная забота страны о сохранности личных данных. Так, Израилю удалось обогнать весь мир по числу привитых от коронавируса за счёт того, что страна согласилась поделиться с производителем препарата Pfizer обезличенными данными о возрасте и поле вакцинированных. Это передвинуло страну в начало очереди на получение вакцины американского разработчика. Евросоюз же, напротив, растянул процедуру регистрации, в том числе, чтобы убедиться в сохранности личных данных своих граждан. Зато, как подметил автор Politico Мэтью Карнитшниг, немцы, которые умрут из-за того, что не успели привиться, могут покоиться с миром, зная, что их персональная информация не попала в чужие руки.