С Меркель снимают корону: в Германии назревает бунт регионов

Главы федеральных земель Германии начинают снимать коронавирусные ограничения, несмотря на требования канцлера Ангелы Меркель. По мнению премьер-министров регионов, она поставила перед ними невыполнимые требования, а недовольство немцев растянувшимся локдауном тем временем достигает точки кипения, особенно на фоне отставания по темпам вакцинации.
В среду, 3 марта, должно состояться совещание глав земельных правительств и канцлера, на котором будет решено, продлевать ли ограничительные меры. Локдаун в Германии длится с ноября и истекает 7 марта. Ранее Ангела Меркель подчёркивала, что отменить его можно будет только тогда, когда ежедневная заболеваемость в стране опустится до уровня 35 инфицированных на 100 тысяч человек.
Однако к началу марта стало понятно, что желанных цифр Германии достичь не удастся. В Баварии ежедневный прирост составляет 66 человек на 100 тысяч, в Баден-Вюртемберге — 52, в Саксонии-Анхальте — 92. При этом, не дожидаясь 7 марта, главы региональных правительств начали отменять ограничения. В Баварии открылись парикмахерские, маникюрные салоны и часть непродовольственных магазинов, в Баден-Вюртемберге к ним добавились садовые и цветочные лавки, в Рейнланде-Пфальце посещать магазины и библиотеки можно по предварительной записи, а в Саксонии-Анхальде возобновили занятия автомобильные и спортивные школы.
Мэр Берлина Михаэль Мюллер на днях заявил, что начнёт «открывать» город при значении 50 новых заболевших на 100 тысяч в день. Меркель встречает неповиновение даже со стороны членов собственной партии ХДС. Так, премьер-министр Гессена Фолькер Буфье, который до сих пор поддерживал канцлера, недавно представил свой план отмены карантина, разрешающий пикники на открытом воздухе и более свободную розничную торговлю.
Главы регионов стремятся перехватить повестку у Меркель, потому что недовольство простых немцев для них гораздо опасней, чем для бундесканцлерин. Нынешняя глава правительства не собирается избираться на новый срок и может не беспокоиться о рейтингах. Но премьер-министры федеральных земель хотят остаться в политике надолго, поэтому чутко реагируют на настроения избирателей.
Издание Focus
Ещё один очевидный провал канцлерин — медленные темпы вакцинации от коронавируса; именно они не позволяют отменить ограничения. На данный момент в стране получили хотя бы одну дозу прививки 5,7 млн человек, или 4,5% населения. Для сравнения: в США вакцинированы уже 14% жителей. Проблема не в том, что в Германии не хватает вакцин, а в том, что она не смогла выстроить эффективную систему их распределения,
Кроме того, часть немцев просто
Программа приоритетного вакцинирования дефектна и должна быть отменена как можно быстрее, — заявил по этому поводу премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман. — Мы не можем позволить себе «простаивание» вакцин, потому что те, кто имеет право их получить, отказываются.
Против немецкой программы вакцинации играет и чрезмерная забота страны о сохранности личных данных. Так, Израилю удалось обогнать весь мир по числу привитых от коронавируса за счёт того, что страна согласилась поделиться с производителем препарата Pfizer обезличенными данными о возрасте и поле вакцинированных. Это передвинуло страну в начало очереди на получение вакцины американского разработчика. Евросоюз же, напротив, растянул процедуру регистрации, в том числе, чтобы убедиться в сохранности личных данных своих граждан. Зато, как