С горы в Германии украли деревянный двухметровый фаллос

https://static.news.ru/photo/9981c3ba-33d7-11eb-94c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Неизвестные похитили знаменитое деревянное изваяние в форме фаллоса высотой в два метра, расположенное на горе Грюнтен недалеко от немецкого города Мюнхен.

В минувшие выходные (28 — 29 ноября) скульптура пропала, на её месте остались только опилки. Полиция баварского города Кемптен начала проверку по этому факту, однако неясно, совершено ли преступление, так как хозяин изваяния неизвестен, передаёт DPA.

Скульптура появилась на горе несколько лет назад. Местные жители считают, что она была подарком на день рождения, но не понравилась имениннику, который и унёс её на гору. Фаллос быстро стал местом притяжения туристов и даже получил отметку достопримечательности на сервисах онлайн-карт.

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