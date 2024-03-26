С Ассанжа могут снять обвинения под давлением общественности Экс-глава лейбористов: США снимут обвинения с Ассанжа под давлением общества

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Джулиан Ассанж в представлении ИИ

Администрация президента США Джо Байдена может быть вынуждена прекратить преследование основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в случае усиления общественного давления, предположил в беседе с ТАСС бывший лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Он назвал журналистскую работу Ассанжа чрезвычайно важной, подчеркнув, что нужно защищать право на свободу слова.

Сторонники Ассанжа в США продолжат вести общественную кампанию за его освобождение и требовать снять выдвинутые против него обвинения. Я надеюсь, что администрация США выполнит эти требования. Я хочу видеть Джулиана на свободе, — сказал Корбин.

Ранее суд в Великобритании отказался незамедлительно экстрадировать Ассанжа в Соединенные Штаты Америки. Его адвокаты могут снова оспорить постановление о его выдаче, тогда как от правительства США могут потребовать гарантий того, что Ассанжу не будет угрожать смертная казнь. Отмечается, что если данных гарантий не будет, Ассанж сможет оспорить постановление МВД Британии о его экстрадиции, и суд снова рассмотрит аргументы защиты. В этом случае новое судебное заседание состоится 20 мая.