С-300 или Patriot? Кого испепелил российский «Искандер» 8 марта

Фото: МО РФ

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса. Где это произошло, почему считают, что это был Patriot, сколько их осталось у ВСУ?

Где был уничтожен украинский ЗРК

Пресс-служба военного ведомства сообщила об уничтожении ЗРК противника в районе населенного пункта Покровск (ДНР).

Видео было сделано беспилотником в ночном режиме. На шоссе находится группа автомобилей ВСУ, в том числе тягачи с контейнерами ракет. Российская тактическая ракета бьет точно в два стоящих рядом ЗРК.

Позже РИА Новости опубликовало кадры визуального контроля, сделанные после прекращения горения на месте удара. На кадрах видно, что повреждения получили все машины в колонне. От ЗРК, которые располагались ближе всех к точке удара, почти ничего не осталось.

«В результате точного удара были поражены: три пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет, два автомобиля сопровождения ВСУ», — сообщает РИА Новости.

Уничтожили С-300 или Patriot

Военные блогеры считают, что в результате удара «Искандера» был уничтожен американский ЗРК Patriot. Это определили эксперты из мониторингового центра LostArmour.

Об уничтожении зенитно-ракетной пусковой установки MIM-104 Patriot еще до публикации видео Минобороны писал Telegram-канал «Донбасский партизан». При этом он с точностью до километра указал место, где это произошло. По данным канала, удар был нанесен 8 марта около 20:30.

«Уничтожены 3 пусковые установки комплекса (судя по детонациям, с полным боекомплектом), две машины сопровождения (пикапы), топливозаправщик и, возможно, поврежден радар AN/MPQ-53. <...> еще двумя ракетами нанесен удар по пункту временного размещения <...> на территории агрофирмы „Дружба“ в с. Удачном, вследствие чего уничтожена машина — транспортёр-загрузчик ракет TLA», — сообщил «Донбасский партизан».

LostArmour отмечает также, что состав комплекса Patriot соответствует данным, которые публиковали СМИ. О том, что ВСУ применяют урезанную версию ЗРК, рассказывал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ту же информацию сообщили источники в силовых структурах.

Подтверждение потерь техники опубликовали также украинские ресурсы.

«Две уничтоженные пусковые установки M901 на базе грузовика MAN KAT1 комплекса MIM-104 Patriot ВСУ рядом с н. п. Сергеевка», — сообщают источники.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press ЗРК Patriot

Сколько систем Patriot осталось у ВСУ

Business Insider в январе 2024 года отмечал, что Patriot на текущий момент является наиболее совершенным ЗРК в распоряжении Украины. Сколько комплексов есть на балансе ВСУ, точно неизвестно, эта информация держится в секрете. BI утверждает, что «около 5». Известно, что Германия поставляла Киеву одну батарею Patriot и еще две пусковые установки, Нидерланды — 1 ПУ. Еще одну батарею в урезанной версии отправили США.

В распоряжении ВСУ остается некоторое количество советских ЗРК С-300, а также поставленные европейскими странами комплексы IRIS-T и NASAMS.

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