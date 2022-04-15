Rzeczpospolita: США запланировали испытание базы ПРО в Польше

Расположенная в польском посёлке Редзиково противоракетная база США готова к первым тестовым пускам противоракет, пишет газета Rzeczpospolita. По данным издания, испытания начнутся в ближайшие дни, при этом точные сроки газета не назвала.

В ближайшие недели мы начнём испытания противоракетной системы. Мы дошли до того, что у нас есть точный план и очень чёткий график. У нас уже установлено всё оборудование. Все компоненты системы уже на месте, — приводит издание слова директора Агентства по противоракетной обороне США Джона Хилла.

Строительство базы в Редзиково, которое должно было завершится ещё в 2018 году, обошлось США в $850 млн, отмечает Rzeczpospolita. Строительство отложили из-за споров между Пентагоном и подрядчиком.

Американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. Она будет находится в 165 километрах от российской границы. При этом власти США неоднократно заявляли, что противоракетная база в Польше будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

В сентябре 2018 года заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский заявил, что размещение в стране американской военной базы изменит расклад сил Европе. Он заявил, что в этом случае страна будет чувствовать себя в безопасности. В марте 2020 года глава МИД республики Яцек Чапутович сообщил, что США построят в Польше несколько военных баз, чтобы повысить боеготовность НАТО в Европе. Он подчеркнул, что Альянс планирует создать «шесть-семь точек».