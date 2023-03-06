Польше предсказали кризис из-за «демографического метеорита» Глава института госфинансов Польши предсказал кризис из-за старения населения

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Польша столкнется с демографическим кризисом из-за старения населения, сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на президента Института государственных финансов Славомира Дудека. Дудек уточнил, что для решения демографического кризиса необходимы смягчение миграционной политики, стимулирование экономической активности населения, повышение пенсионного возраста и рождаемости.

У нас уже наступил демографический кризис: за десятилетие численность поляков сократилась почти на два миллиона человек. Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам, — заявил польский экономист.

По его словам, население страны стареет слишком быстро, что создает большую нагрузку на экономику и к 2050 году неконтролируемый рост государственного долга Польши до 140% от ВВП с нынешних 55%.

Политолог Алексей Мухин ранее заявил, что Польша желает воевать с Россией, но сможет это сделать только в долг. По его словам, страна «накачивает военные мускулы» за счет европейских и американских средств, но в какой-то момент их нужно будет вернуть. Эксперт подчеркнул, что именно поэтому Варшава надеется включить территории Западной Украины в свой состав.