«Рынок этого не вынесет»: в ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией Politico: Евросоюзу придется выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения

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Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию из-за экономических сложностей, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный источник. По информации издания, поддержка Киева со стороны Брюсселя может вынудить ЕС сделать выбор не в пользу Анкары.

В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет, — сказал источник.

Собеседник издания уверен, что Евросоюзу выгодно, чтобы на президентских выборах в Турции победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, настроенная на интеграцию с ЕС.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал лукавством отчет еврокомиссара Паоло Джентилони, согласно которому экономика Евросоюза находится в хорошей форме благодаря снижению цен на нефть и газ. По его мнению, события 2020–2022 годов обернулись для ЕС системным кризисом, который продолжается до сих пор.