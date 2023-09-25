«Рыбарь» рассказал о наемниках из стран Ближнего Востока на Украине

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В составе интернационального легиона ВСУ воюет немало выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». По его версии, они могли оказаться на Украине с подачи США.

В качестве примера приведен иранец Карим Османи Сардаби, который, по сведениям канала, подписал контракт с ВСУ более года назад. До этого он состоял в пограничных войсках ВС Ирана на границе с Афганистаном.

Отмечается, что в Иране активно действуют различные оппозиционные структуры, занимающиеся подготовкой боевиков, которых затем замечают в различных странах. В частности, в их число входит признанная иранскими властями террористической группировка «Моджахедин-е Халк» (МЕК или ОМИН). По сведениям канала, ее члены участвовали в боевых действиях не только в соседнем Ираке и Сирии, но и в Донбассе еще до начала российской спецоперации.

Учитывая, что финансированием МЕК до недавнего времени занимались в основном американские республиканцы, задействование их ресурсов в интересах Запада вполне логично, — говорится в сообщении.

Ранее «Рыбарь» отмечал, что интернациональный легион ВСУ переживает худшие времена, так как иностранцы уже не спешат принимать участие в боевых действиях. По данным канала, сейчас в составе формирования осталось порядка 1,8 тысячи наемников, а остальные разочаровались и уехали или были ликвидированы.