Ряды ВСУ пополнятся 40 тысячами подготовленных в ЕС бойцов Боррель: ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Евросоюз подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта, заявил на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформального заседания министров обороны стран — членов Альянса глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, до конца года ряды ВСУ пополнят еще 30 тысяч бойцов, прошедших обучение на Западе.

Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта и 30 тысяч — к концу года, — сказал Боррель.

Он добавил, что миссия Евросоюза также подготовит экипажи для танков. По его словам, их поставят на Украину по линии НАТО.

Кроме того, Боррель предложил выделить €1 млрд из Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Киеву боеприпасов. По его мнению, средства могут понадобиться на совместные закупки боеприпасов в среднесрочной перспективе. Боррель рассчитывает, что решение по этому плану будет принято 20 марта.

Ранее в Германии группа депутатов бундестага выступила против обучения украинских военных на территории страны. Парламентарии опасаются, что Берлин может стать еще одной стороной конфликта на Украине. Парламентарии полагает, что в случае реализации решения наступит новая стадия эскалации конфликта.