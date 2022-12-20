Рядом с одним из театров в Киеве разгорелся сильный пожар

Фото: МЧС Украины

На территории Левобережной части Киева произошел сильный пожар, о чем 20 декабря сообщили местные журналисты. Они подчеркнули, что возгорание произошло рядом с одним из столичных театров. В СМИ не распространяют причины происшествия. Telegram-канал издания «Страна» публикует видеозапись с места событий.

Журналисты обнародовали в Сети фото и видео, на которых видно, как на левом берегу Киева над городом поднимаются клубы густого черного дыма. Точных геоданных при этом издание не приводит.

В свою очередь, РБК-Украина передает, что возгорание возникло в районе станции метро «Левобережная». Отмечается, что там горит подсобное здание мультипликационного театра.

Ранее стало известно, что в Изюмском районе Харьковской области ночью прогремел взрыв, который привел к пожару. По данным СМИ, инцидент произошел около 02:00 мск.

На данный момент местные власти происшествие не комментировали, других подробностей не приводится.