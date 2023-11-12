Рядом с Киевом заметили мужчину с большим крестом, похожего на Иисуса «Страна»: американец в образе Христа движется по дороге из Варшавы в Киев

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На шоссе близ Киева заметили мужчину, похожего на Иисуса Христа, он одет в белую длинную одежду, а на плече несет большой крест, сообщает издание «Страна». По данным СМИ, это 33-летний американец, который направляется в столицу Украины из Варшавы.

Как удалось выяснить, мужчину зовут Джим, он из штата Вирджиния. Помимо креста, он несет с собой палатку и коврик. В настоящее время путешественник почти добрался до столицы Украины. По словам американца, своим путешествием в подобном образе он хочет «подарить любовь и радость всем людям».

Тем временем Министерство культуры Украины заявило о намерении провести экспертизу мощей монахов Киево-Печерской лавры, почитаемых как святых. По данным представителей Украинской православной церкви (УПЦ), с инициативой выступил директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. До этого Минкульт уже отобрал три образца мощей, хранящихся в Свято-Троицком соборе в Чернигове. Поскольку собор опечатан, в УПЦ не владеют информацией о том, возвращены ли образцы на место.

А в России поклонники ранее сравнили с невинно распятым Иисусом 21-летнего тиктокера Даню Милохина, уехавшего из РФ после угроз отправить его в армию. Подписчики в соцсетях выразили сочувствие блогеру, призвав прекратить его травлю в Сети.